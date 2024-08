POZZUOLI/ Pulizie straordinarie a Toiano: triplicati mezzi e uomini per strade, aiuole e raccolta rifiuti – LE FOTO

POZZUOLI – È in corso al Rione Toiano di Pozzuoli una vasta operazione di pulizia dell’intero quartiere, messa in campo dal comune e dalla De Vizia Transfer parallelamente all’attività ordinaria. Uomini e mezzi da ieri stanno “tirando a lucido” strade, aiuole e ogni angolo del popoloso rione. Effettuata anche la pulizia dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti differenziati. Le operazioni stanno interessando anche la via Domitiana e la zona de “La Schiana”.

LE FOTO