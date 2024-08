Sequestrato lido abusivo a Varcaturo – LE FOTO

VARCATURO – Al termine di un’attenta attività di indagine di iniziativa, condotta dal personale del nucleo di polizia giudiziaria dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, nelle prime ore della mattinata odierna è scattato un blitz presso uno stabilimento balneare abusivo

sito presso la località di Varcaturo, nel Comune di Giugliano in Campania. I militari della Guardia Costiera di Pozzuoli e di Baia, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno sequestrato dotazioni e locali asserviti alla balneazione che stabilmente stazionavano sul suolo demaniale, seppure in assenza di titoli per l’occupazione.

IL SEQUESTRO – In totale, le dotazioni sequestrate ammontano a 40 ombrelloni e 100 lettini. Sono stati apposti i sigilli anche ai locali fissi e di facile rimozione che venivano impiegati per il servizio di bar e spogliatoi, anch’essi pienamente rientranti sul suolo demaniale. Al termine dell’attività il trasgressore è stato pertanto deferito alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Le operazioni di sequestro hanno invece permesso di liberare 3800 mq di spiaggia illecitamente occupati e di restituirli

alla libera fruizione della cittadinanza.

ESTATE SICURA – L’attività di vigilanza demaniale della Guardia Costiera è inserita in una più ampia cornice programmatica, che, sotto il costante coordinamento della Direzione Marittima della Campania, viene con regolarità svolta nell’ambito dell’operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2024”, con una visione strategica e secondo un ordine di priorità in relazione al fenomeno e al suo disvalore sociale.

