POZZUOLI/ Sorella del vice sindaco Monaco attacca l’amministrazione di cui fa parte il fratello «Non mi sento tutelata»

POZZUOLI – La sorella del vice sindaco di Pozzuoli attacca l’amministrazione di cui fa parte il fratello. Con un post su Facebook, nel gruppo “Sei di Pozzuoli se…”. Carolina Monaco ha raccontato di essere stata vittima di un atto vandalico ai danni della propria auto dopo aver subito, in precedenza, il furto di due vetture. Nel post ha denunciato di “non sentirsi tutelata da nessuno, amministrazione compresa“, tirando in ballo proprio l’amministrazione comunale di cui fa parte il fratello Filippo Monaco che ricopre l’importante ruolo di vice sindaco di Pozzuoli con deleghe al turismo, marketing territoriale e spettacoli.

L’ACCUSA – «Via Pietro Ragnisco 10/A, sono anni che denuncio la mancanza di vigilanza su questa strada già dal furto della mia prima auto, poi il furto della seconda!!! – ha scritto Carolina Monaco in un post pubblico – E per non farmi mancare nulla torno a casa, di giovedì pomeriggio (quindi sotto gli occhi di tutti) e trovo la mia auto così. Come cittadina Puteolana non mi sento tutelata da nessuno, amministrazione compresa! Vergognoso, ma dove viviamo?»

IL POST