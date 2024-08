Ordinanza anti prostituzione, sanzionati quattro clienti a Varcaturo

VARCATURO – La recentissima ordinanza sindacale promuove la tutela della sicurezza urbana e il contrasto della prostituzione. Ed è accogliendo le indicazioni del sindaco di Giugliano in Campania, che i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno organizzato un servizio volto a garantire il rispetto della normativa datata 16 agosto. I controlli si sono concentrati soprattutto in via San Francesco A Patria, non lontano dalla parrocchia San Matteo. Quattro le persone sanzionate amministrativamente per aver concordato prestazioni sessuali a pagamento. Ad ognuna è stata comminata una sanzione di 500 euro. Attività di questo tenore saranno promosse anche nei prossimi giorni.