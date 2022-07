POZZUOLI – Simpatico, solare, amico di tutti. Così in tanti ricordano Giuseppe Grieco, per tutti “Peppe”, storico titolare di Exytus Caffè, chioschetto che sorge nel centro storico di Pozzuoli. Peppe è andato via all’età di 61 anni al termine di una lunga malattia, gettando nello sconforto familiari, amici e le tante persone che lo conoscevano e che ne apprezzavano le doti umane e lavorative. I funerali sono in programma per le 11.30 di domani, mercoledì 21 luglio, nella chiesa di “Santa Maria delle Grazie”.