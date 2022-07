POZZUOLI – Sono pronte le maglie ufficiali per il campionato di serie D della Puteolana 1902. Per le partite in casa, allo stadio Domenico Conte, la squadra di patron Di Costanzo scenderà in campo con la classica maglia granata. Due saranno le casacche con altrettanti sponsor che saranno alternate per le partite casalinghe: Resort Tre Fontane e Immobiliare Fontana, entrambe creature della famiglia Fontana, main sponsor dei diavoli rossi. All’accordo tra le parti, già insieme lo scorso anno, ha lavorato il manager Osvaldo Storino che ha sugellato una partnership che vede la famiglia Fontana partecipe all’ambizioso progetto calcistico di Di Costanzo.

