POZZUOLI – E’ in arrivo un nuovo parcheggio a Pozzuoli: sorgerà in zona ex Sofer, sarà gratuito e vigilato, come quello realizzato all’interno dell’IC “4 Pergolesi” in via Annecchino ad Arco Felice. Nei giorni scorsi il comune di Pozzuoli ha avviato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area, che da tempo è in stato di abbandono nell’attesa della concessione da parte del Demanio. Il nuovo parcheggio potrà ospiterà oltre 100 stalli di sosta per auto e moto e sarà realizzato a pochi metri dall’uscita del tunnel Tangenziale-Porto di Pozzuoli, in via Fasano. Il servizio di vigilanza, così come è avvenuto ad Arco Felice, sarà affidata a una società privata.