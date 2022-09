POZZUOLI – In vista della festa di San Gennaro il comune di Pozzuoli ha sospeso l’ordinanza sindacale che vieta l’esplosione dei fuochi d’artificio per il 19 e 20 settembre. Per quei giorni, infatti, è stata autorizzata l’accensione dei fuochi pirotecnici organizzati dalla Parrocchia di San Gennaro alla

Solfatara in occasione dei festeggiamenti di con punto di lancio dall’area di fronte alla chiesa fino alla Solfatara. Lo spettacolo pirotecnico sarà organizzato da una ditta specializzata che sarà l’unica ad avere il nulla osta per l’accensione dei fuochi nella città di Pozzuoli dove, invece, resta valido il divieto di accensione in vigore dal 2014.