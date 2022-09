BACOLI – Come ogni anno, il Nuoto Club Puteoli, con l’instancabile impegno di Peppe D’Angelo, organizza, in collaborazione con il Comune di Bacoli, i due Memorial dedicati a due indimenticate bandiere del nuoto e della pallanuoto Giulio Travaglio ed Enzo D’Angelo. Due straordinari campioni: il primo, pluricampione d’Italia e argento con la Nazionale Italiana ai giochi olimpici di Montreal 1976, il secondo unico vincitore 5 volte della Capri-Napoli (record ancora imbattuto). Come ogni anno, il Nuoto Club Puteoli, con l’instancabile impegno di Peppe D’Angelo, organizza, in collaborazione con il Comune di Bacoli, i due Memorial dedicati a due indimenticate bandiere del nuoto e della pallanuoto Giulio Travaglio ed Enzo D’Angelo. Due straordinari campioni: il primo, pluricampione d’Italia e argento con la Nazionale Italiana ai giochi olimpici di Montreal 1976, il secondo unico vincitore 5 volte della Capri-Napoli (record ancora imbattuto).

LA MANIFESTAZIONE – L’evento è previsto per lunedì 11 settembre. L’inizio delle gare è a partire dalle ore 15 nel porto di Baia con le finali del torneo di pallanuoto tra selezioni Under 14 del Circolo Posillipo, Canottieri Napoli, Acquachiara e Play-Off. Un’ora dopo ci sarà una esibizione tra amici ed ex compagni di squadra di Enzo D’Angelo. In contemporanea partirà la gara di nuoto di fondo “Miglio Marino” con partenza dalla spiaggia della Beata Venere, virata a Villa Ferretti ed arrivo al Molo Sud. Il programma si chiude alle ore 17:15 con le finali del torneo di pallanuoto tra le formazioni di Serie A di Posillipo, Canottieri, Acquachiara e Ischia Marine Club.

LA PREMIAZIONE – Nel corso delle premiazioni, l’amministrazione comunale di Bacoli premierà Viola Scotto di Carlo, medaglia d’argento nei 50 mt farfalla ai Giochi del Mediterraneo all’esordio in Nazionale, nonché un argento e un bronzo (nei 50 mt stile libero) ai Campionati Assoluti di Riccione, ed il Canoa Club Napoli,per i titoli di Campione d’Italia nelle categorie Under 14 e Under 18 nonché per le quattro medaglie di bronzo conquistate dai propri atleti con la Nazionale Italiana ai Mondiali.