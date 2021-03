POZZUOLI – Gli uffici dei Servizi Demografici di via Carlo Levi a Monterusciello resteranno chiusi in via precauzionale anche domani, martedì 23 marzo 2021, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ai colleghi della dipendente comunale risultata positiva al covid-19. L’attività amministrativa proseguirà con il lavoro a distanza, mentre in sede saranno garantiti i servizi essenziali di stato civile (dichiarazioni di nascita e morte). I prenotati per la Carta d’Identità Elettronica (CIE) saranno contattati per un nuovo appuntamento