POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Pali della luce montati al centro del marciapiede»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, chi le scrive è un residente di via Rosini per segnalare quanto di più assurdo non poteva fare il comune di Pozzuoli. Penso che già avrà notato, dalla foto assurda, l’installazione dei pali dell’illuminazione pubblica al centro del marciapiede a via Rosini fino al Carmine. È mai possibile una cosa del genere? Così si impedisce il passaggio di una carrozzina o di un passeggino ma soprattutto è esteticamente orribile. Spero vivamente che qualcuno faccia qualcosa, non è possibile uno scempio del genere». Luigi C.