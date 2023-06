POZZUOLI/ «Chiudere il Lido del carabiniere è una sconfitta, noi famiglie facciamo appello al comandante generale dell’Arma»

POZZUOLI – Il Lido del carabiniere di Licola è chiuso. La gara, pubblicata lo scorso marzo, è andata deserta per mancanza di offerte presentate. Nessuna impresa ha manifestato interesse per la gestione dello stabilimento balneare. Da qui la petizione lanciata da alcune famiglie affinché si possa trovare una soluzione. «Siamo dispiaciuti per questa scelta inaspettata e chiediamo di aprire il Lido del carabiniere. Il lido per noi è un punto di riferimento, la nostra seconda casa, un ritrovo estivo, famiglie, bambini, adolescenti, amici, persone di una vita, dove il divertimento, il buon personale, relax e servizi non mancano mai. Chiudere il Lido del carabiniere è una sconfitta, noi famiglie facciamo appello al comandante generale dell’Arma affinché intervenga per risolvere questa situazione. Non è giusto che gli altri lidi del carabiniere a breve apriranno la stagione estiva mentre il nostro chiuderà per sempre. Se il problema è a livello di gestione, la soluzione è semplice: può essere gestito direttamente dai carabinieri, come gli altri lidi militari ,che sono in zona. Per quanto riguarda i problemi di ristrutturazione sono anni che devono essere fatti però ogni anno vengono rimandati e comunque si può far riferimento ai fondi. Concludiamo questa lettera per dire che è una sconfitta per ogni carabiniere ed è una delusione perché noi famiglie aspettiamo quel momento tutto l’anno», si legge nel testo che accompagna la petizione promossa dalle famiglie De Angelis, Giarrusso, Sposato, Crupi, D’Angelo e Priscopo.