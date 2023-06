POZZUOLI/ La denuncia: «Fondali della Darsena pieni di rifiuti ma l’amministrazione non provvede alla bonifica»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Spett.Le redazione di Cronaca Flegrea, Vi contatto in merito allo stato di degrado in cui è ridotta la Darsena. Con il bradisismo, il mancato dragaggio del porto, la bassa marea, sono riaffiorati rifiuti di ogni tipo dai fondali della stessa (copertoni, recipienti, pezzi di metallo, reti, vasi, etc…). Con la città invasa dai turisti (fortunatamente) mi è capitato più volte di osservare i propri sguardi disgustati, di vederli fotografare tale scempio. Un luogo del genere dovrebbe essere valorizzato visto il potenziale enorme, ma quello che si denota è soltanto lo stato di abbandono e di non curanza. Possibile che l’amministrazione o chi per essa non provveda ad un’immediata bonifica? Adesso sarebbe anche più semplice (vista appunto la riemersione dei fondali). Ho inviato la stessa mail al Sindaco, al Consigliere regionale Borrelli, ma la situazione è sempre la stessa e nessuno sembra interessarsene. Allego foto e spero che qualche amministratore, magari, leggendo l’articolo si passi la mano sulla coscienza. Vi ringrazio e Vi saluto». Vincenzo V.