POZZUOLI/ Arrestato Izzo junior: spacciava cocaina in una casa di Varcaturo

VARCATURO – Blitz anti-droga a Varcaturo. A finire in manette Francesco Izzo, fratello di Marco Izzo, ritenuto un “fedelissimo” del pentito di camorra Gennaro Alfano. I carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della sezione operativa della Compagnia di Giugliano e ai militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno perquisito diverse abitazioni ed aree comuni nella frazione di Giugliano. Durante le operazioni i militari dell’Arma hanno fatto un controllo nell’abitazione di Izzo junior e hanno trovato e sequestrato una scatola con all’interno 38 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, un pacchetto di sigarette con dentro un altro paio di grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. Il 33enne dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio; attualmente è in attesa di giudizio.

L’ARRESTO DEL “FEDELISSIMO” DI ALFANO – Risale a novembre scorso l’arresto del fratello Marco, che da Licola mare si era spostato a Varcaturo – nella stessa abitazione in cui è scattato l’altro giorno il blitz – per scontare gli arresti domiciliari dove, però, aveva avviato un’attività di spaccio di stupefacenti. L’uomo fu arrestato insieme alla compagna con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In quell’occasione finirono sotto chiave 51 dosi di cocaina, 12 stecchette di hashish e 4 dosi di marijuana.