BACOLI/ Bellavista è il quartiere che ha differenziato meglio i rifiuti a maggio

BACOLI – È Bellavista, con una percentuale pari al 93,4%, il quartiere che ha differenziato meglio i rifiuti nel mese di maggio 2023 e che potrà godere, per tutto giugno, del ritiro illimitato di rifiuti ingombranti (attualmente previsto gratuitamente per un numero limitato di tre pezzi), dietro prenotazione. Sono i risultati di “Differenziamoci”, la Eco Challenge lanciata il 1° aprile scorso dalla Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli, e che vede i quartieri bacolesi sfidarsi a colpi di raccolta differenziata. Ad essere premiato il quartiere che in un mese ha raggiunto la percentuale più alta di raccolta differenziata

LA GARA – Il quartiere di Bellavista ha avuto la meglio sugli altri quartieri a cui è aperta la gara e cioè: Fusaro (87,8%), Cuma (92,6%), Baia – Capo Miseno – Miliscola (89%), Scalandrone (87,4%), Cappella – Torregaveta (91,2%), Bacoli Centro (91.7%)