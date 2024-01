POZZUOLI/ Ha evaso i domiciliari in attesa del processo: arrestato dopo 2 giorni di ricerche finisce a Poggioreale

POZZUOLI – Sabato notte era stato arrestato dopo aver commesso un furto in un’abitazione in via Pietrarse, da dove aveva portato via una motocicletta con la quale, successivamente, aveva ingaggiato un inseguimento con la polizia da via Modigliani a via Monterusciello prima di essere arrestato. Condotto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima in programma per lunedì, era evaso facendo perdere le proprie tracce, diventando “irreperibile” per la polizia lo cercava in seguito a un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip di Napoli. Due giorni di serrate attività di indagine che ieri sera hanno portato all’arresto di Salvatore Battilomo, 42enne di Quarto, arrestato ieri sera poco dopo le 23 dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Ludovica Carpino – che lo hanno scovato nei pressi dell’abitazione di famiglia. Dopo l’arresto Battilomo, su cui gravano numerosi precedenti per furti in auto e in abitazioni, è stato condotto nel carcere di Poggioreale.