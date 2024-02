A Bacoli il primo Ospedale di Comunità: stabile comunale consegnato all’Asl per i lavori

BACOLI – Sono partiti a Bacoli i lavori per il primo Ospedale di Comunità. Un presidio sanitario strategico per decine di migliaia di persone. Caratterizzato da 20 posti letto, consentirà di effettuare esami specialistici e piccoli interventi chirurgici. Al suo interno personale sanitario, infermieri, OSS, medici. Ieri la struttura comunale è stata consegnata all’Asl Napoli 2 Nord per l’inizio del cantiere. «Con l’Ospedale di Comunità garantiremo la gestione dei pazienti a bassa intensità di cure, che necessitano comunque di assistenza continuativa. Parliamo di pazienti dimessi dai reparti specialistici che necessitano di controllo o di persone affette da patologie croniche, la cui gestione della malattia può evitare il ricorso all’ospedalizzazione. Svolgerà insomma una funzione intermedia tra la cura domiciliare e il ricovero ospedaliero. Sarà una struttura all’avanguardia», spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. In prima linea in questo importante progetto per la città c’è il consigliere Mario Di Bonito, a cui il primo cittadino ha conferito una delega per seguire la realizzazione dell’Ospedale di Comunità e del Distretto Sanitario.