BACOLI/ Incendio nella notte al Fusaro, due auto avvolte dalle fiamme

BACOLI – Attimi di panico questa notte a Bacoli. Intorno alle due del mattino, in via Giulio Cesare, frazione Fusaro, è divampato un incendio che ha coinvolto due macchine. Una densa nube di fumo nero si è levata subito in cielo, allarmando i residenti. Sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. Sono state evacuate anche alcune famiglie durante le operazioni di spegnimento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incendio si sarebbe sviluppato in un garage sottostante il palazzo, distruggendo sia il veicolo parcheggiato all’interno che quello posizionato davanti alla saracinesca del box.