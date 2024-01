POZZUOLI/ Giovani rapinati nel traffico nei pressi de “La Schiana” «Abbiamo visto scarrellare la pistola»

POZZUOLI – Rapina nel traffico a Pozzuoli dove due giovani sono finiti nel mirino dei malviventi. Le vittime si trovavano in un’auto di grossa cilindrata quando, intorno alle 13.30 nei pressi della rotonda de “La Schiana”, due uomini con i volti travisati si sono avvicinati a loro in sella a uno scooter modello SH di colore bianco. Uno dei due, pistola in pugno e casco integrale che gli copriva il volto, è sceso dal mezzo ed ha puntato la pistola contro il conducente della vettura. «Mi ha detto di dargli l’orologio e i soldi che avevo in tasca puntandomi la pistola che ho visto scarrellare» ha raccontato la vittima che ha consegnato al rapinatore l’orologio e circa cento euro. Dopo la rapina i malviventi sono scappati nella direzione opposta, verso il Belvedere del Lago d’Averno mentre le vittime, dopo lo spavento, hanno raggiunto il parcheggio del bar Touch dove sono stati raggiunti dai carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli che hanno avviato indagini sull’accaduto.