Primo incidente nel tunnel Tangenziale-porto di Pozzuoli: motociclista perde il controllo e si schianta – LE FOTO

POZZUOLI – Quattro giorni dopo l’apertura arriva il primo incidente nel nuovo tunnel Tangenziale – porto di Pozzuoli. E’ avvenuto questo pomeriggio ed ha avuto come protagonista, suo malgrado, un motociclista che nella galleria che dal porto conduce in salita verso via Campana ha perso il controllo del proprio mezzo schiantandosi sul selciato. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli.

LE FOTO