POZZUOLI/ L’appello: «Hanno rubato il borsone di mia figlia che ora sta male: vi prego di aiutarci»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Mi chiamo Paolo Palmiero, sono il papà di Angela, quattordicenne, più volte campionessa italiana di ginnastica ritmica. Ieri sera in via Artiaco nel parcheggio del bar Bellavia (ex bar Mauro) hanno rotto il vetro della mia macchina e hanno sottratto il borsone con tutti gli attrezzi di mia figlia. Volevo chiederle se fosse possibile fare un appello in quanto il valore affettivo ( e non economico, che pure è ingente) sta facendo star male mia figlia da ieri sera. Probabilmente i ladri, visto il contenuto, lo hanno anche buttato».