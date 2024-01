Controlli dei carabinieri nella notte: 10 denunciati, fermati 6 parcheggiatori abusivi

BAGNOLI – I militari della compagnia di Bagnoli hanno presidiato la movida notturna con decine di uniformi e pattuglie. Dieci le persone denunciate. Sei di questi erano parcheggiatori abusivi. Già destinatari di DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane), sono stati sorpresi in strada a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio. Erano concentrati nell’area di Coroglio a ridosso dei locali notturni.

3 le persone denunciate per rissa. Si sono scontrate in via Giustiniano per una lite scoppiata in strada per futili motivi. E ancora, un uomo è stato denunciato perché ha violato le prescrizioni della sorveglianza speciale a cui è sottoposto. Sette i giovani segnalati alla Prefettura per uso di droghe. Non sono mancati controlli alla circolazione stradale. Otto quelle per guida senza assicurazione, altrettante per mancanza di casco protettivo.