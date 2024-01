POZZUOLI/ Furto in abitazione nella notte a Monterusciello: ladro inseguito e arrestato dalla Polizia

POZZUOLI – E’ accusato di furto all’interno di un’abitazione a Monterusciello il 42enne Salvatore Battilomo, personaggio già noto alle forze dell’ordine, arrestato questa notte dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli diretti dal vicequestore Ludovica Carpino. L’uomo è stato intercettato da una volante in via Montecastello mentre correva in sella a una moto Honda, risultata poi rubata al proprietario dell’abitazione dove, poco prima, si era intrufolato. Nonostante l’alt intimato dai poliziotti, Battilomo non si è fermato dando il via a un rocambolesco inseguimento per le strade del quartiere durante il quale, ad un certo punto, ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente sul selciato. Bloccato dai poliziotti è stato poi sottoposto alle cure dei sanitari del 118. In mattinata Battilomo è stato arrestato per furto aggravato e ristretto ai domiciliari in attesa di essere processato con rito direttissimo.

I PRECEDENTI – L’uomo ha alle spalle una innumerevole serie di reati: specializzato in furti in auto, nel 2017 fu arrestato dopo aver fatto razzia di stereo all’interno di numerosi veicoli parcheggiati in via Artiaco. Sempre nello stesso anno, era finito in manette per un altro furto messo a segno nel parcheggio dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, mentre nel 2022 fu arrestato nel parcheggio del centro commerciale “Quarto Nuovo” dopo aver scassinato un’auto. Nel suo lungo “curriculum” c’è anche un arresto per evasione dai domiciliari durante un’operazione di Alto Impatto dei carabinieri condotta nel comune di Quarto.