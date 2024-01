CALCIO/ La Puteolana sconfitta di misura dalla capolista Acerrana

ACERRA – La Puteolana 1902 esce sconfitta dall’Arcoleo con il risultato di 1-0. La squadra di casa approfitta di una delle poche occasioni create, segnando l’1-0 all’89’ che chiude poi i conti. Nel primo tempo prima occasione Acerrana con Ndiaye che con un tiro al volo non trova lo specchio. Dall’altra parte Laringe con una conclusione forte sfiora il gol dello 0-1. Alla conclusione del primo tempo Diavoli Rossi sempre pericolosi e Cappa che con un tiro a giro non inquadra la porta di pochi centimetri. Nella ripresa al 60’ Lepre per De Simone, l’ex granata apre il piattone, ma Pirone para. Amelio con un calcio di punizione dieci minuti dopo sfiora il gol, bella parata di Rendina nell’occasione. Ancora Puteolana con Guglielmo che con un tiro dal limite sfiora il gol. La fortuna però gira dalla parte dell’Acerrana e su un batti e ribatti viene lanciato in rete Elefante, l’attaccante davanti a Pirone non sbaglia. 1-0 per i padroni di casa e gara chiusa.

Acerrana: Rendina, De Giorgi (85’ Elefante), Akrapovic, Lagnena, Dommarco, Lettieri, Liberti, De Simone, Sicuro (64’ Aracri), Ndaye, Lepre (74’ Esposito). All.: Sannazzaro

Puteolana: Pirone, Puzone (57’ Rosolino), Amelio, Battaglia, Severino, Pontillo, Catinali (65’ Guglielmo), Vitale (85’ Palumbo), Laringe, Cappa (70’ Alvino), Grezio (79’ Prisco. All.: De Michele

Marcatori: 89’ Elefante

Ammonizioni: Lepre, Liberti, De Giorgi, Ndiaye, Aracri, Elefante – Catinali, Alvino