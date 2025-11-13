POZZUOLI/ Gambizzato al Rione Toiano: arrestato uomo del clan Pagliuca. Tentò di uccidere anche un altro affiliato

POZZUOLI – In meno di 48 ore è stato chiuso il cerchio intorno all’autore della gambizzazione del 52enne Nicola Russo detto “Nicola dei campetti”, ferito domenica mattina al Rione Toiano. Si tratta di Salvatore Pio Orsetti, 26 anni, personaggio noto alle forze dell’ordine. A lui sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli in seguito ad indagini lampo. Orsetti è stato preso martedì sera: vistosi braccato dai militari, ha confessato di aver sparato a Russo ed ha indicato il luogo dove aveva nascosto la pistola.

IL TENTATO OMICIDIO – Dopo l’arresto Orsetti è stato trasferito nel carcere di Secondigliano dove, questa mattina, gli è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per il tentato omicidio del 38enne Andrea Loffredo detto “fiet i cazetta”, avvenuto lo scorso fine agosto. In quell’occasione la vittima fu colpita da tre colpi di pistola un braccio in via Tiberio, al Rione Toiano. Insieme ad Orsetti in sella a una moto c’era anche un 16enne del posto, arrestato anch’egli questa mattina nel basso Lazio su ordinanza emessa dal Trbubale per i minori di Napoli.