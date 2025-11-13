POZZUOLI/ A Filippo Monaco il premio Virgiliano

POZZUOLI – Filippo Monaco, ex vice sindaco di Pozzuoli e presidente dell’istituto Petronio, ha ricevuto il Premio Virgiliano per “il suo contributo alla valorizzazione della città di Pozzuoli e dell’intero territorio dei Campi Flegrei, attraverso la promozione della cultura, del turismo e dell’educazione” fanno sapere gli organizzatori. «Sono stato onorato di ricevere l’altro giorno il Premio Virgiliano. Un premio che mette al centro la valorizzazione della città di Pozzuoli e dell’intero territorio dei Campi Flegrei, attraverso la promozione della cultura, del turismo e dell’educazione. – ha detto Monaco – Un riconoscimento che arriva per il mio ruolo di dirigente scolastico in una scuola il “Petronio” che grazie a un team di docenti sta formando tantissimi giovani, coniugando la cultura all’innovazione. Il mio sogno è che i nostri ragazzi restino nella nostra amata terra, che in essa imparino a fare impresa, esperienza e diventino dei professionisti eccellenti. Non solo, la scuola può essere (e noi ci proviamo) un laboratorio e un punto di riferimento per l’intera comunità, anche quando essa sorge in periferia. Nella motivazione del Premio ricevuto viene ricordato il mio impegno come consigliere provinciale e vicesindaco di Pozzuoli, anche in questi ruoli ho tentato di esaltare l’identità dei Campi Flegrei. Ma non avrei potuto nulla senza la forza dei ragazzi, senza i professori, senza le famiglie. Ed è per questo che dedico questo riconoscimento ai giovani flegrei, il vero motore della nostra comunità.»