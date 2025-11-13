BACOLI/ Asl di Cappella senza energia elettrica, sospesi i servizi

BACOLI – Disagi da stamattina, dalle ore 9, al Distretto Sanitario di Cappella per la mancanza di energia elettrica a causa di un problema verificatosi alla centrale che alimenta l’Asl di via Mercato di Sabato. Anche il gruppo elettrogeno principale di cui il Distretto è dotato ha avuto un problema e, quindi, non si è attivato per garantire i servizi essenziali all’utenza. Di fatto, da stamattina, servizi sospesi e Asl vuota con i cittadini inviperiti che attendono all’esterno della struttura in attesa che ritorni l’energia. Secondo alcune testimonianze di pazienti, dalla Direzione era arrivata la garanzia, in un primo momento, dell’arrivo di un muletto elettrico che, invece, non è arrivato. “Non si capisce se era un intervento programmato o meno. Ma un’Asl non può sospendere in questo modo le attività senza avere la soluzione alternativa e senza comunicarlo. Anche all’ingresso non c’è alcuna informazione”. Dal Distretto sanitario di Cappella ci fanno sapere che ogni servizio, al momento, è sospeso per mancanza di energia elettrica.