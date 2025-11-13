Nocera Inferiore, Ge.Fi.L. gestisce la nuova sede del Servizio Tributi

NOCERA – Un edificio rinnovato, spazi più accoglienti e un servizio pensato per semplificare la vita dei cittadini. A Nocera Inferiore apre il nuovo sportello tributi del Comune, gestito dalla Ge.Fi.L. S.p.A., società incaricata della riscossione e dell’accertamento dei tributi locali.

L’inaugurazione si è svolta martedì 11 novembre 2025 alla presenza del sindaco, Paolo De Maio, del presidente della Commissione Bilancio, Massimo Petrosino, dell’assessore alle Politiche Finanziarie, Clara Cesareo e della dirigente del Settore Economico-Finanziario, Mariacarmela Bracciale, insieme ai rappresentanti della Ge.Fi.L.



La sede si trova in via Siciliano 55, negli spazi comunali recentemente ristrutturati e restituiti alla città dopo anni di inattività.

Un bene comunale recuperato dopo anni di contenzioso

Il nuovo sportello rappresenta l’esito di un percorso lungo e complesso. Gli ambienti di via Siciliano erano stati infatti sottoposti a procedura esecutiva nel 2017, una vicenda che si è chiusa solo grazie a una transazione tra il Comune e i creditori, che ha consentito di recuperare alla piena disponibilità pubblica i locali.

Nel 2023 l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo De Maio ha deliberato l’esternalizzazione della gestione dell’accertamento e della riscossione coattiva dei tributi, affidando il servizio – a seguito di regolare gara pubblica – alla Ge.Fi.L. S.p.A.. L’apertura della nuova sede non rappresenta soltanto l’attuazione di un obbligo contrattuale, ma anche la volontà di Ge.Fi.L., operatore riconosciuto per la propria competenza nella gestione e riscossione dei tributi locali, di radicare la propria presenza sul territorio e instaurare un rapporto diretto con la comunità. La società ha successivamente ristrutturato e allestito gli uffici, restituendo alla città uno spazio moderno e funzionale, concepito come luogo di servizio e ascolto per la cittadinanza.

Il progetto, infatti, mira a garantire ai cittadini uno sportello dedicato e di facile accesso, come sottolineato dall’Amministratore Delegato di Ge.Fi.L., Danilo Riccio: “L’inaugurazione di questa nuova sede in Via Eugenio Siciliano è l’ennesima prova del nostro impegno non solo per l’efficienza, ma per la vicinanza alle comunità. Forti della nostra pluriennale esperienza e delle competenze maturate a livello nazionale nella fiscalità locale, abbiamo investito significativamente per creare uno spazio che sia una ‘mano tesa’ ai cittadini di Nocera Inferiore, frutto di una collaborazione esemplare con l’Amministrazione. Ge.Fi.L. vuole essere un partner affidabile e un punto di riferimento di prossimità per una gestione dei tributi più equa e trasparente.”

L’iniziativa è stata accolta con grande favore dall’Amministrazione Comunale, che vede nell’intervento un elemento chiave per l’efficienza della macchina comunale.

“Un passo avanti verso una macchina amministrativa più efficiente”

Durante l’inaugurazione, il presidente della Commissione Bilancio Massimo Petrosino ha sottolineato l’importanza del progetto: “L’apertura di questo nuovo Front Office è un esempio concreto della nostra volontà di modernizzare la macchina comunale, offrendo ai cittadini un servizio efficiente, accessibile e trasparente.”

L’assessore Clara Cesareo ha aggiunto: “I nuovi locali rappresentano un salto di qualità nel rapporto tra amministrazione e contribuente. L’investimento di Ge.Fi.L. e la creazione di uno sportello aperto e funzionale rendono gli adempimenti tributari più semplici e chiari, migliorando il dialogo con la cittadinanza.”

De Maio: “Un segno di vicinanza e fiducia”

“Questa sede è un simbolo di efficienza e vicinanza alla comunità – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio – Siamo impegnati nel recupero dei residui attivi per circa 80 milioni di euro, risorse che serviranno a migliorare i servizi cittadini. Abbiamo voluto creare uno spazio che non sia soltanto un ufficio, ma una mano tesa ai contribuenti di Nocera Inferiore, un luogo di supporto e di fiducia reciproca.”

Servizi e orari di apertura

L’ufficio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30.

*articolo sponsorizzato