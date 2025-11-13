A Quarto vinti 50mila euro con un gratta e vinci

QUARTO – Campania a segno con il Gratta e Vinci “Nuovo 50x”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Quarto, in provincia di Napoli, è stato centrato un colpo da 40mila euro in via Campana. Spesa per i giochi (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) leggermente in calo in Campania nel 2024: secondo i dati elaborati da Agipronews, nel settore retail raggiunti gli 1,74 miliardi contro gli 1,85 di un anno fa, per un calo del 5,95%. Anche nella provincia di Napoli spesa numeri inferiori negli ultimi dodici mesi: si passa da 970 a 867 milioni di euro, per una discesa di oltre il 10%. Per quanto riguarda le lotterie istantanee invece è stato registrato un aumento della spesa negli ultimi 12 mesi: nel 2024 toccata quota 238milioni di euro contro i 227milioni del 2023 (+4,85%).