POZZUOLI/ La storica palestra “Popeye” di Monterusciello compie 32 anni di attività: al via i nuovi corsi – LE FOTO

POZZUOLI – È partita la trentaduesima stagione sportiva della “A.S.D. New Popeye Fitness Club” di Monterusciello, palestra dove i valori sani dello sport illuminano un percorso iniziato nel 1993. Fondata dal pluricampione italiano ed europeo di kick boxing e biathlon Franco Cacciapuoti e dal compianto padre Giuseppe, anch’egli più volte campione di biathlon, triathlon e maratone, la Popeye è ormai diventata un punto di riferimento per giovani e adulti e dove Franco, da sempre, porta avanti progetti contro il bullismo, la violenza di genere e attività di sensibilizzazione contro l’uso del doping nelle discipline sportive. Un modo di fare e di insegnare sport portato avanti con dedizione e passione anche dal figlio Giuseppe che, con una lunga formazione universitaria alle spalle, negli ultimi anni ha preso il testimone del padre gestendo in prima persona la storica palestra, tra le più longeve di Napoli e provincia.

LE ATTIVITA’ – Quest’anno la Popeye è partita con una nuova stagione ricca di attività che prevede anche corsi funzionali, trx, pilates, pump, gambe addome e glutei e total body. La novità assoluta invece è rappresentata dai corsi di “pilates reformer”, che si tengono in una stanza dedicata e sono diretti dall’istruttrice Giorgia Rana. La Popeye si trova in via Monterusciello, 42. Per contatti: 081 5248006.

LE FOTO