POZZUOLI/ Fuori uso l’eco-compattatore a Largo Palazzine «Guasto dovuto ad un atto vandalico»

POZZUOLI – Fuori uso l’eco-compattatore gestito dal servizio ciclo integrato dei rifiuti e bonifiche a Largo Palazzine a causa della presenza di un pezzo di metallo che nei giorni scorsi ha causato la rottura dell’impianto. Alla base del guasto ci sarebbe un atto vandalico. Lo ha fatto sapere questo pomeriggio l’assessora all’Ambiente Anna Attore che nella giornata di ieri aveva chiesto l’intervento della ditta incaricata per la manutenzione «Si è trattato di un guasto dovuto ad un atto di vandalismo ad opera di ignoti, – ha fatto sapere l’assessora con una nota – che ha avuto come conseguenza l’interruzione di un servizio alla cittadinanza e la necessità di richiedere un intervento di manutenzione straordinaria. Le dette operazioni di manutenzione sono, in ogni caso, andate a buon fine, per cui, allo stato, l’eco- compattatore risulta nuovamente funzionante. Per quanto sopra, si invitano i cittadini tutti ad un uso adeguato del macchinario onde evitare ulteriori guasti, che, oltre a rendere la macchina inutilizzabile allo scopo cui è destinata, influiscono sulle spese di manutenzione della stessa quando causati da “eventi esterni” che non possono essere ricompresi negli interventi di manutenzione ordinaria garantiti dalla ditta fornitrice».