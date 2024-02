POZZUOLI/ Angelo Lucignano entra in consiglio comunale al posto di Enzo Figliolia e va all’opposizione

POZZUOLI – «Tengo a precisare che il mio subentro in consiglio comunale era del tutto inatteso, tra l’altro la stessa modalità non era auspicata. E’ comunque mio dovere prestare servizio alla funzione di consigliere comunale e dare il mio contributo nel solo ed esclusivo interesse della città di Pozzuoli e della collettività. Un impegno che assumo dai banchi dell’opposizione, parte necessaria e fondamentale indispensabile per la vita democratica delle istituzioni e del paese al fine di dare un contributo al lavoro che porta avanti la maggioranza». Queste le parole di Angelo Lucignano, neo consigliere che prende il posto di Vincenzo Figliolia sospeso dal Prefetto di Napoli in seguito ai noti fatti giudiziari. L’avvicendamento è avvenuto mediante surroga avvenuta oggi durante il consiglio comunale in corso nell’aula consiliare “Nino Gentile”. Lucignano è stato il primo dei non eletti alle passate elezioni nella lista civica “Figliolia per la città”: siederà tra i banchi dell’opposizione.