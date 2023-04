POZZUOLI/ «Fuimme Angiolè» Rapinatori scapestrati portano via 80 euro da un negozio a Monterusciello

POZZUOLI – E’ allarme criminalità a Monterusciello teatro, negli ultimi giorni, di un furto con scasso, un tentato furto e una rapina. Quest’ultima è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, ancora una volta in via De Curtis, dove questa volta nel mirino è finito “Il mercatino del risparmio”.

LA RAPINA – Il colpo, che si aggira intorno agli 80 euro, è avvenuto verso le 18.30. In azione due persone armate di pistole e con i volti travisati da sciarpe e passamontagna. Sotto le minaccia delle armi, puntate verso la coppia di coniugi titolare dell’attività commerciale, i due si sono fatti consegnare le banconote che erano contenute nella cassa. Prima di andare via uno dei due ha esclamato al complice «Fuimme Angiolè» rivelando quello che sarebbe il nome di battesimo, indizio che potrebbe portare alla sua identificazione. Alla rapina ha assistito anche un cliente anziano che si trovava all’interno del negozio.

LA DENUNCIA – «Purtroppo è l’ennesimo caso di rapina che subiamo noi commercianti nella zona di Monteruscello in Via Antonio De Curtis. -ha detto Andrea Zenga, titolare dell’attività commerciale- Faccio appello all’amministrazione comunale nella persona del suo massimo esponente quale il Sindaco chiedendogli di intervenire celermente per risolvere questa piaga che attanaglia il nostro territorio rendendo vani tutti i nostri sacrifici. Ora è il tempo di decidere cosa deve essere Monteruscello.»