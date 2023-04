CALCIO/ La Puteolana perde e retrocede matematicamente in Eccellenza

POZZUOLI – Il lungo calvario della Puteolana è terminato oggi, con la sconfitta per 3-0 in casa contro il Team Altamura e la retrocessione nel campionato di Eccellenza. Si attendeva solo la matematica, arrivata a due giornate dalla fine considerati i 10 punti di distacco dal Francavilla terz’ultimo, posto utile per sperare almeno negli spareggi play out. Un alone di incertezza ora aleggia sulla squadra flegrea, attesa da una categoria che la piazza di Pozzuoli per prestigio e passione non merita. Resta da capire cosa vorrà fare la famiglia Di Costanzo che dopo aver fatto importanti investimenti e fatto “mea culpa” per gli errori che hanno contraddistinto la stagione che volge al termine, dovrà mettere nero su bianco per un progetto pluriennale, ambizioso, duraturo e che miri subito al ritorno in serie D.

LA PARTITA – Allo stadio Domenico Conte il Team Altamura passa in vantaggio poco prima del 20’. Croce porta in vantaggio Altamura di testa. I granata provano a reagire con Amelio su punizione, successivamente poi con D’Ancora dalla distanza. Entrambi i tentativi non portano gli effetti sperati. Dall’altra parte occasione per Prinari e Sosa che non riescono a superare Pirone. Nella ripresa al terzo minuto Croce vola altissimo di testa e manda fuori cross di Sosa. Pochi minuti dopo arriva il gol di Molinaro che raddoppia. Al 19’ Colella colpisce traversa dando l’illusione del gol. Nel finale chiude i conti Sosa con lo 0-3 finale al “Conte”.

PUTEOLANA

Pirone, D’ascia (46’ Mignogna), Escobar, Catinali, Grieco, Amelio, Caliendo (60’ Rimoli), Cappa (46’ Haberkon), D’ancora, Rabbeni (46’ Letizia), Raucci. A disp.: Sosani, Cacciuttolo, Gatto, Colaci, Romeo.

ALL.: Marra

TEAM ALTAMURA

Spina, Cascella (75’ Murtas), Mattera, Serra, Bertolo, Sepe, Sosa, Colella (87’ Lacassia), Croce (60’ Schiavino), Prinari (87’ Letizia), Molinaro.. A DISPOSIZIONE: Guido, Schiavino, Lacassia, Murtas, Letizia, Caka, Caputo, Giannini, Sirressi.

All.: Rogazzo.

MARCATORI: 19’ pt Croce, 10’ st Molinaro, 41’ st Sosa (Alt)

AMMONITI: Amelio – D’Ancora – Grieco – Colaci (Put) – Spina (Alt)