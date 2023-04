POZZUOLI/ Incendio nella notte a Monterusciello: auto divorata dalle fiamme

POZZUOLI – Notte di paura a Monterusciello per un incendio che ha distrutto un’auto in via Grazia Deledda. Il rogo è divampato intorno alle due: le lingue di fuoco hanno avvolto una Mercedes intestata a un 52enne incensurato. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri della locale stazione che i vigili del fuoco.

LE INDAGINI – Il rogo, spento dai ‘caschi rossi’ di Monterusciello, ha danneggiato parzialmente altre due auto parcheggiate poco distanti. Proseguono, intanto, le indagini per ricostruire la dinamica e la matrice dell’evento. Non si esclude l’ipotesi dolosa.