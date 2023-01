POZZUOLI/ Forzano un posto di blocco: fermati due giovani a San Vito

POZZUOLI – E’ successo in Via Campana. Una Fiat Punto, finta di rallentare ad un posto di blocco per poi accelerare e ripartire a tutta velocità in direzione Via Artiaco. A bordo due giovani: R.E. e G.F. di 26 e 21 anni entrambi di Pozzuoli, con precedenti di polizia per truffa. Sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto Radiomobile di Pozzuoli al termine di un folle inseguimento. Durante la corsa l’auto dei malviventi, in fase di sorpasso, ha rischiato più volte di rovinare sulle auto provenienti dalla corsia opposta e in diverse circostanza di investire passanti. La fuga dissennata è terminata in zona San Vito dove i due sono stati raggiunti dai militari, bloccati e condotti in caserma. L’autovettura è stata sequestrata ed affidata ad un custode giudiziario perché sulla stessa gravano diversi fermi amministrativi. Nell’auto sono stati ritrovati inoltre quattro pneumatici di dubbia provenienza. Dopo aver avvisato il magistrato di turno i due sono stati denunciati a piede libero.