Anziano di Bacoli trovato morto in mare tra Miseno e Procida

BACOLI – Il corpo senza vita di un 79enne di Bacoli è stato recuperato questo pomeriggio dalla Guardia Costiera di Procida, nel tratto di mare tra l’isola ed il promontorio di Capo Miseno. I militari sono intervenuti con due motovedette a seguito della segnalazione di un diportista: giunti sul punto indicato hanno trovato il corpo dell’uomo, successivamente identificato in un 79enne di Bacoli, a poca distanza da un gozzo di colore rosso.

IL RECUPERO – La salma è stata recuperata e trasportata al porto di Pozzuoli per poi essere trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli per l’autopsia disposta dal pm di turno, mentre la barca è stata condotta al porto di Baia per gli accertamenti della polizia giudiziaria.

Le cause del decesso dell’uomo sono in via di accertamento anche se si ipotizza un malore o un incidente durante una battuta di pesca.