Botti di Capodanno, 16 feriti tra Napoli e provincia: 5 sono minori

NAPOLI – Nessun morto nella notte di Capodanno, in calo i feriti gravi. Si contano inoltre 35 persone arrestate e 273 denunciate. Questo il bilancio che emerge dai dati elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sull’attività svolta in occasione dei festeggiamenti di San Silvestro. «I dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti non fanno registrare alcun episodio mortale – si legge nel report – In calo il dato dei feriti gravi con prognosi superiore ai 40 giorni, passati da 14 a 11, mentre il dato dei feriti con prognosi inferiore ai 40 giorni si presenta in crescita», dai 100 dello scorso anno a 169. In base ai dati forniti dal Viminale in questo fine anno, 11 persone sono rimaste ferite a causa di colpi da arma da fuoco, in lieve aumento rispetto ai dati del 2022 (10). Sul fronte dei minori si registra “un significativo aumento del dato complessivo: 50 a fronte degli 20 dello scorso anno”.

IN CAMPANIA – Sono stati 646 nel corso della scorsa notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Il numero maggiore si è verificato in Emilia Romagna, dove sono stati 96. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 50, Lombardia 47, Veneto e Trentino Alto Adige 71, Friuli Venezia Giulia 16, Liguria 45, Toscana 45, Marche 13, Umbria 5, Lazio 52, Abruzzo 6, Molise 7, Campania 57, Basilicata 0, Calabria 4, Puglia 75, Sicilia 31, Sardegna 26. Sono 16 le persone ferite dai botti tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Un dato, quello fornito dalla Questura di Napoli, che segna un aumento rispetto al bilancio dello scorso anno quando i feriti furono otto. La maggior parte dei feriti, 12, è concentrata nella città di Napoli: di questi tre sono minorenni.