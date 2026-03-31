POZZUOLI/ Folli corse in motocross a Licola Mare: baby piloti fermati dai carabinieri

POZZUOLI – Erano diventati un pericolo pubblico i due giovanissimi che in sella a motociclette da cross scorrazzavano lungo le strade di Licola Mare, trasformate in autentiche piste da gara. Un folle gioco che ogni sera metteva a repentaglio l’incolumità di pedoni e automobilisti a cui hanno messo la parola fine i carabinieri della stazione di Licola che hanno bloccato i baby piloti. Si tratta di due residenti della zona, uno dei quali è un minorenne figlio di un noto pregiudicato della zona. Entrambi sono stati fermati lungo lo stradone tra via Del Mare e viale Sibilla e a seguito delle operazioni i militari hanno sequestrato per confisca le due moto da cross di cilindrata 450 cc, contestando loro una serie di violazioni al codice della strada.