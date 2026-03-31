Degrado a Pozzuoli: continua il viaggio nelle scuole dimenticate – LE FOTO

POZZUOLI – Dopo l’asilo comunale di Monterusciello continua il nostro viaggio nel degrado delle scuole di Pozzuoli. Un triste spaccato che sta emergendo attraverso le segnalazioni che molti genitori stanno inviando alla nostra redazione. Quest’oggi la copertina di “scuola dimenticata” dal comune di Pozzuoli è la Massimo Troisi, al Rione Toiano, dove erba e sterpaglie rendono indecoroso l’ambiente esterno e l’area dove i piccoli studenti dovrebbe giocare. «Sono una mamma di un alunno della scuola elementare Massimo Troisi, queste sono le condizioni del giardino (se così si può chiamare) di questa scuola. Poiché non siamo riusciti a farci ascoltare dal comune di Pozzuoli, pur avendolo difronte, spero tanto lo facciate voi. C’è da premettere che nell’arco dell’anno all’uscita della scuola c è sempre qualche bimbo che inoltrandosi nella cosiddetta foresta ne esce sempre punto da spine.»

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