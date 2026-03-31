POZZUOLI/ Anziano intrappolato avrà finalmente una nuova casa a Monterusciello

POZZUOLI – Il signor Turiello avrà una nuova casa. Il suo caso ha toccato la sensibilità di tanti, tra cui i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che, venuti a conoscenza della storia, si sono prodigati affinché si trovasse una soluzione. Grazie alla collaborazione degli assistenti sociali e dell’ufficio del patrimonio del comune di Pozzuoli, è partita una collaborazione per porre fine alla situazione di degrado. Alla burocrazia è seguita poi un’attività di sostegno presso l’abitazione dell’anziano signore, che in più occasioni ha esposto le proprie criticità. Settimane di confronti che hanno portato finalmente a una soluzione in dirittura d’arrivo per le prossime settimane: il comune di Pozzuoli metterà a disposizione di Turiello un nuovo appartamento, sempre nel quartiere di Monterusciello, sito al primo piano di una palazzina dotata di ascensore.