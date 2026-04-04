POZZUOLI/ Fermato dalla Polizia stalker finisce agli arresti domiciliari

POZZUOLI – Il Gip di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per R.G.D., il 34enne che martedì scorso aveva tentato di avvicinarsi alla sua ex nonostante avesse il braccialetto elettronico e un limite di un chilometro di distanza. L’aggravamento è arrivato in seguito all’intervento dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che avevano scongiurato il peggio bloccando l’uomo. I fatti sono avvenuti a Monterusciello nel quartiere già dove un mese fa il 34enne si era reso protagonista di atti persecutori ai danni della sua ex compagna. La donna ha espresso soddisfazione per la misura disposta dal Giudice ed ha ringraziato i poliziotti per il celere intervento.