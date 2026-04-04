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POZZUOLI/ Distrutte le giostrine nella pista ciclabile di Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI/ Distrutte le giostrine nella pista ciclabile di Monterusciello – LE FOTO
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato4 Aprile 2026

POZZUOLI – Ignoti hanno distrutto il baby parking all’interno della pista ciclabile di Monterusciello. Fuori uso sono state messe giostrine e panchine. L’azione sarebbe riconducibile a una banda di giovanissimi che con calci e bastoni hanno vandalizzato le attrazioni riservate ai bambini. Uno scempio avvenuto forse di notte. Approfittando di un’apertura nella recinzione (nei pressi della Casa dell’Acqua) i vandali si sono introdotti all’interno dell’area giochi seminando distruzione. Lungo la pista mancano telecamere di videosorveglianza che rendono difficile ore risalite agli autori del raid.

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