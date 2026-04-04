Da Monterusciello alla serie A: il bomber Castaldo convocato dal Bologna

POZZUOLI – Francesco Castaldo è stato convocato dal Bologna per la partita di domani contro la Cremonese. È la prima volta in serie A per il classe 2007 cresciuto nella scuola calcio Monteruscello. Bomber di razza, Castaldo vanta presenze in tutte le nazionali giovanili e una convocazione in Europa League con i rossoblu. Domani, però, arriverà l’ennesima tappa verso una carriera che si prospetta ad alti livelli: la prima nella massima serie accanto a giocatori del calibro di Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Castro. E chissà se mister Italiano non vorrà concedergli anche qualche minuto in campo per suggellare un’annata indimenticabile e ricca di soddisfazioni per il calciatore, per i familiari e per la società del Monteruscello Calcio dove Francesco ha iniziato a muovere i primi passi.