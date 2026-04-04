A Bacoli navette gratis per Pasquetta

BACOLI – L’Amministrazione Comunale di Bacoli metterà a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere il litorale di Miseno e Miliscola nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026. Il servizio sarà attivo – dalle ore 9:00 alle ore 20:00 – con corse ogni 30 minuti che partiranno sia da Cuma (area parcheggio della Scuola 167) sia da Baia (area parcheggio ex Cantieri di Baia), seguendo due percorsi. Tale servizio navetta si ripeterà, con le stesse modalità e gli stessi orari sopra indicate, anche nelle giornate festive di 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno 2026.