POZZUOLI/ Evade dai domiciliari due volte, arresto bis per un 57enne

POZZUOLI – Arresto bis per un 57enne di Pozzuoli che nel giro di poche ore è evaso dai domiciliari due volte. È pomeriggio e i carabinieri della locale stazione stanno percorrendo via Reginelle quando notano un uomo che conoscono. Si tratta di Michele Daniele, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, se ne stava tranquillamente in giro. I carabinieri lo bloccano e lo arrestano. Il 57enne viene trasferito in caserma – giusto un paio d’ore per la compilazione degli atti che lo riguardano – per poi essere accompagnato a casa: l’indomani ad attenderlo c’è il “direttissimo”. Dopo alcune ore la gazzella della Compagnia di Pozzuoli torna all’esterno dell’abitazione di Daniele e l’uomo – appena arrestato – è un’altra volta in strada. In poche ore le manette tornano ai polsi del 57enne che troverà in caserma i militari che lo avevano arrestato nel pomeriggio ancora impegnati nella compilazione dei “vecchi” verbali. L’arrestato, questa volta, è nelle camere di sicurezza della stazione in attesa di giudizio.