A Bacoli i primi uffici comunali alimentati ad energia solare

BACOLI – A Bacoli i primi uffici comunali interamente alimentati ad energia solare. Questa mattina si è tenuto il taglio del nastro in piazzetta Adriano. Il Comune ha recuperato una proprietà fatiscente e abbandonata da oltre 20 anni. I locali ospiteranno i Servizi Sociali. «Una vera e propria rivoluzione per il nostro paese. Un cambiamento green, che ci permetterà di risparmiare costi sull’energia elettrica. Sempre più verso uno sviluppo sostienile. Sempre più verso la rigenerazione urbana di cui tanto si parla in Italia. Denaro che faremo risparmiare a tutti i bacolesi. Una rivoluzione perché finalmente, dopo decenni, questi uffici tanto strategici per il nostro paese, avranno locali degno in cui lavorare», afferma con orgoglio il primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione. Un cambiamento importante perché mostra alla popolazione l’inizio di un processo che porterà il Municipio a trasferirsi alla scuola Marconi; alle sedi comunali in via Gaetano De Rosa e via Lungolago di trasformarsi in Distretto Sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord ed Ospedale di Comunità. Gli ex uffici dei Servizi Sociali saranno presto un polo nautico.