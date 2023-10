POZZUOLI/ Decreto Campi Flegrei, insediato il tavolo tecnico

POZZUOLI – Nel pomeriggio di ieri si è insediato il Tavolo tecnico per l’applicazione del Decreto Campi Flegrei. L’insediamento è avvenuto alla presenza dei Sindaci di Napoli Gaetano Manfredi, di Bacoli Josi Della Ragione e di Pozzuoli Luigi Manzoni, presso la sede della Protezione Civile di Pozzuoli a Monterusciello. Il Tavolo è coordinato dal professore Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli (con staff Carmela Fedele) ed è formato dal consigliere della Città Metropolitana con delega alla Protezione Civile Salvatore Flocco e da due tecnici per ciascun Comune (Pasquale Di Pace dirigente Protezione Civile e Alfonso Ghezzi dirigente Edilizia scolastica per il Comune di Napoli; Antonio Di Criscio responsabile lavori pubblici e Romualdo Carandente Sicco responsabile Edilizia privata urbanistica e condono per il Comune di Quarto; Vincenzo Macillo responsabile Edilizia privata e Vittorio Ambrosino assessore alla Protezione civile per il Comune di Bacoli; Roberto Castelluccio consulente del Sindaco per lo scenario di rischio bradisismico e Annamaria Criscuolo responsabile della Protezione civile per il Comune di Pozzuoli).

GLI OBIETTIVI – Il tavolo ha il compito di implementare le azioni previste dal Decreto ed eventualmente suggerire modifiche tecniche per la Conversione in Legge. Nella prima riunione sono stati esaminati tutti i punti del Decreto. In particolare si è stabilito di avere un database georeferenziato comune per scuole ed edifici strategici. Si sono analizzate le varie possibilità di intervento su edifici privati, attualmente non previste al Decreto. Si è fatta una prima analisi del fabbisogno in termini di personale, esplicitamente previsto dal Decreto. Il Tavolo si è aggiornato alla prossima settimana.