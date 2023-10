POZZUOLI/ Il sindaco Manzoni contro il “suo” Pd: «Partito assente rispetto al bradisismo, è da vergognarsi»

POZZUOLI – È stato un fiume in piena il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ieri con forza si è scagliato contro il Partito Democratico, il suo partito, durante il Consiglio Comunale. Un attacco che è arrivato dopo le parole della consigliera Marzia Del Vaglio, dirigente nazionale dem, che ha stigmatizzato la nomina ad assessora di Sabrina Sifo, più volte accusata di essere vicina ad ambienti di destra. Nel rispondere alle accuse, definite infondate, Manzoni ha preso una posizione netta contro il Pd, senza però mai citare il nome del vero destinatario delle sue parole: Marco Sarracino, ex segretario provinciale del partito ed attualmente deputato, che a Roma ha partecipato ai lavori sul Decreto Campi Flegrei. L’atteggiamento di Sarracino non è andato giù al sindaco di Pozzuoli che lo ha attaccato senza mezzi termini.

L’AFFONDO – «Oggi ci si preoccupa di quello che dice il mio partito su un assessore presente in giunta, ma quello che invece vorrei sapere è dov’è il mio partito in questa fase delicata per la città. -ha detto Manzoni- Tutto l’arco costituzionale, dai Verdi, Fratelli d’Italia, Cinque Stelle che ringrazio, tutti hanno avuto la sensibilità di chiamare non solo il sindaco di Pozzuoli ma tutti i sindaci dell’area flegrea attivandosi. Ad eccezione dell’onorevole Speranza, che mi chiama tutti i giorni, ci sono deputati del Partito Democratico che non hanno avuto nemmeno la delicatezza di fare una telefonata al sindaco di Pozzuoli rispetto al fenomeno del bradisismo. È da vergognarsi e lo dirò in tutte le sedi» ha incalzato Manzoni «Presentano addirittura interrogazioni sul tema senza sapere e senza interloquire con i sindaci locali e senza sapere di cosa si parla. E’ da vergognarsi. Questo è un problema che ci dovremmo porre e non il resto. Tutti gli altri partiti hanno avuto la sensibilità di interfacciarsi con me e con i sindaci dell’area flegrea e ne sono grato. Ringrazio anche tutti i consiglieri comunali che indipendentemente dai colori mi sono stati vicini in questi momenti di tensione. Ringrazio anche coloro che a Roma sono intervenuti nell’aula insieme al Ministro a rappresentare le istanze della città di Pozzuoli. Questi sono i temi che dobbiamo affrontare nel Partito Democratico se il Pd vuole ergersi a leaderdship nel centrosinistra».