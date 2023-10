Rischio sismico, il ministro Musumeci in visita a Pozzuoli

POZZUOLI – È prevista per venerdì 13 ottobre la visita del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a Pozzuoli. Si farà il punto della situazione sul bradisismo, fenomeno che contraddistingue i Campi Flegrei, e sulle iniziative da porre in essere dopo l’approvazione del decreto legge. Ad annunciarlo è il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni a margine dell’assemblea regionale dell’Anci Campania a Salerno: «Il 13 ci sarà la visita del ministro Musumeci su questo tema che verrà a Napoli e nei Campi Flegrei». Quanto alle prove di evacuazione, Manzoni ha spiegato che “al momento non si pensa a quando fare le prove di evacuazione dei cittadini”.

IL DECRETO CAMPI FLEGREI – La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Campi Flegrei. Il piano si compone di quattro punti: uno studio sulla sismicità delle microzone, un’analisi del rischio di edifici privati e pubblici e un programma di intensificazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Il piano di evacuazione sarà stilato – in raccordo con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, gli enti e le amministrazioni territoriali interessati – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.